國中硬式聯賽馬光只帶12人 扣倒古坑晉級決賽輪

國中硬式聯賽雲林縣馬光國中只帶了12名球員，7日關鍵戰役17比2扣倒雲林縣古坑國中，晉級決賽輪，先發投手胡振利（圖）投4.2局失2分。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月7日

（中央社記者楊啟芳台北7日電）國中硬式聯賽雲林縣馬光國中今天關鍵戰役17比2扣倒雲林縣古坑國中，晉級決賽輪，教練何寬揚說，這次比賽只帶了12名球員，希望可以克服恐懼強隊的心態，達成久違的8強目標。

馬光推出胡振利先發登板，僅第1局挨3支安打掉2分，隨後穩住陣腳，之後幾局沒被擊出安打。不過5局下2出局後出現2次保送又被敲安，教練團在球數限制下，讓胡振利退場，後援投手順利守成，馬光提前在第5局以17比2扣倒對手。

馬光昨天與桃市仁和之戰，原本1比1僵持不下，延長賽失守讓對手進帳4分，苦戰8局2比5落敗。何寬揚指出，前天球員有練球行程，昨天又是早上的比賽，可能還沒清醒，面對今天必須贏球才能晉級的比賽，提醒球員打擊要有表現。

馬光球員今天聽進教練提醒，5局就狂掃14支安打灌進17分，拿下關鍵勝利，確定晉級下一輪。談到接下來的比賽，何寬揚指出，球隊的優勢就是打擊，希望球員要勇於出棒，接下來的比賽一定要表現出優勢。

何寬揚笑說，馬光是小市場球隊，並開玩笑表示這次因車子坐不下，所以只帶了12人來比賽，「球隊已經好久（10年）沒進8強了，希望今年籤運好一點，可以重返8強」。

預賽今天全數結束，晉級決賽輪的38支球隊出爐，尋求3連霸的桃市新明，明天首戰面對北市實踐，北部強權二重國中將與連2年名列4強的中市中山對決，台東體中繼預賽與台東卑南爭取晉級資格後，決賽首輪將再度與東縣桃源點燃台東內戰。（編輯：張芷瑄）1090407