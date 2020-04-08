大谷翔平接近完全復原 日媒發現修改投球動作

（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）美國職棒「二刀流」球星大谷翔平術後的投球接近完全復原。球隊投手教練今天表示，大谷很快能站上投手丘全力投球。日本媒體發現，大谷投球動作與前年相比有明顯的改變。

受到武漢肺炎的疫情影響，美國職棒的開賽日期未定，不過洛杉磯天使隊今天傳出好消息，2018年10月開刀的大谷翔平復原良好，可望暌違一年多重新在投手丘上全力投球。

球員時代曾到台灣當洋將、退役當過紐約大都會總教練，天使新任投手教練米奇（Mickey Callaway）今天向「洛杉磯日報」談到大谷翔平的近況。

米奇表示，大谷可以進行比180英尺（55公尺）更多一點的拉長距離傳球，之後縮回到60英尺（18公尺）正規投球距離，真正把力量釋放出來。

米奇表示，大谷的手臂感覺很好，投球狀況也很棒，近期內就可以上投手丘用力投球。按照天使隊先前公布的計畫，大谷翔平預計5月復出投球。

天使新任總教練麥登（Joe Maddon）3月11日說，大谷5月中復出投球之後，計畫安排他固定每週三登板先發。

春訓期間，日本媒體觀察大谷翔平投球動作，與開刀前相比明顯不同。在抬腿、跨步之後，身體完全伸展的瞬間，改變了投球手肘與手臂角度，減少肩膀與手肘承受的壓力。

右投左打的大谷翔平在2018年以投打兼顧「二刀流」身手挑戰美國職棒，投手身分先發10場拿下4勝2敗，打者身分出賽104場，敲出22支全壘打。

大谷投球的右手在2018年10月開刀，進行手肘韌帶置換手術，自2018年9月2日最後一次登板之後，暫時卸下投手身分，2019年整季當打者，為天使隊貢獻18支全壘打、110支安打。(編輯:韋樞)1090408