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日職前監督關根潤三離世 王貞治悼念

最新更新：2020/04/09 18:29
曾擔任日本職業棒球大洋隊（現在的DeNA隊）及養樂多隊監督的關根潤三9日辭世，享壽93歲。圖為擔任養樂多隊監督時期的關根潤三。（共同社提供）
曾擔任日本職業棒球大洋隊（現在的DeNA隊）及養樂多隊監督的關根潤三9日辭世，享壽93歲。圖為擔任養樂多隊監督時期的關根潤三。（共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）曾擔任日本職業棒球大洋隊（現在的DeNA隊）及養樂多隊監督的關根潤三，今天上午因為衰老離世，享壽93歲。軟銀隊球團會長王貞治透過球團悼念。

日本讀賣新聞報導，關根1927年出生於東京府（現在的東京都），學生時代就是東京六大學棒球聯盟法政大學的王牌，1950年加盟近鐵隊。

關根擔任投手的1954年拿下16勝，日職生涯通算65勝94敗；他1957年球季轉投為打，擔任外野手，以「巧打者」表現活躍。1965年轉到巨人隊，同年宣布退休。

關根之後在1982年到1984年擔任大洋隊監督，1987年到1989年擔任養樂多隊監督。離開球團後擔任球評，用簡單易懂的語調與態度受到球迷歡迎。

王貞治1959年加盟巨人隊，關根1965年轉到巨人隊後，2人曾短暫當過一年的隊友。

王貞治透過球團表示，關根在場上會保持穩定做好準備後才揮棒，「跟我正好相反」，如果他是「動」，那關根就是「靜」。

他說，關根在二次大戰結束後不久就很活躍，「我從他身上學到很多那個時候的棒球」，衷心祈求關根安息。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090409

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