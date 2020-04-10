大聯盟停賽增加投手受傷風險 建仔恩人給建議

美國職棒大聯盟因武漢肺炎疫情停擺，開賽時間不明，曾指導王建民的專家渥爾佛斯（Ron Wolforth）建議，投手應保持暖機狀態，避免受傷。圖為球場售票停關門。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月10日

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）武漢肺炎疫情持續，美國職棒大聯盟（MLB）開賽時間不明，增加了投手受傷風險，曾協助王建民東山再起的「德州棒球農場」專家認為，維持暖機的狀態很重要。

經營「德州棒球農場」（Texas Baseball Ranch）將近30年的渥爾佛斯（Ron Wolforth）向「洛杉磯時報」表示，現在這個情況下，投手停下訓練、什麼事情都不做，反而最危險。

一般認為，投手受傷的原因是投球數過多。渥爾佛斯認為，投球數量是受傷原因之一，但不是最關鍵，「訓練量的曲線斜度最重要，你必須讓軟組織適應壓力」。

渥爾佛斯指出，就像田徑、游泳選手的減量訓練，讓身體漸進式進入狀況是預防受傷的關鍵，訓練量一下子增加太多就很容易受傷。

他指出，開季是投手受傷的好發期，「一般人大概不知道，Tommy John（手肘韌帶重建手術）或肩關節唇手術最常出現3月或4月，在8月、9月最少」。

「就像你準備跑馬拉松，你不可能第一天就跑26英里。」他建議在開賽日不明的情況下，投手必須維持像球季中的訓練課表：一天或兩天全力投球，兩天輕量練習，另外三天中度練習。

他指出，大約每5天投一次牛棚的循環是為了保持手臂、軟組織的強健，「太極端會造成受傷的風險，例如什麼都不做或是練過頭，必須小心取得平衡」。

洛杉磯天使隊投手教練米奇（Mickey Callaway）說，陣中投手就是採用模擬比賽的方式練投：投到固定數量之後，坐下來休息幾分鐘，再起來繼續投，每星期2次到3次。

渥爾佛斯在大學主修人體運動學，自1990年代開始研究投手受傷的原因，大聯盟投手魏蘭德（Justin Verlander）、包爾（Trevor Bauer）都是他的客戶。

王建民2016年重返大聯盟之前，曾到德州棒球農場接受渥爾佛斯指導。王建民目前加入中華職棒中信兄弟教練團，擔任二軍客座投手教練。（編輯：陳永昌）1090410