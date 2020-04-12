JHBL邱翊安無私獲MVP助攻王 大倫奪第2冠

（中央社記者黃巧雯台北12日電）大倫國中今天在JHBL男子組冠軍戰，由一哥「超級安」邱翊安領軍，以79比75擊敗安康高中（國中部），勇奪隊史第2冠，而邱翊安無私貢獻，也為自己抱回MVP、助攻王。

108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽今天在台北體育館閉門舉行，安康成軍僅3年，今年首闖八強，更一路以黑馬之姿，挺進4強，昨天再扳倒尋求衛冕的明仁，直闖冠軍戰，但驚奇之旅，今天遭到大倫終結。

大倫抱回繼97學年度以來，隊史第2座冠軍，教練陳弘澤表示，球隊今天多數處於落後，贏球關鍵在於球員能堅持到最後、做好防守以及球隊替補球員適時挺身而出，才能拿下勝利。

帶兵多年，今年終於開花結果，回憶起這段過程，也讓陳弘澤有感而發、一度哽咽，他透露，這3年經歷不少事情，球隊從18人，剩下10人，球隊訓練強度高，「很感動，小朋友願意堅持。」

儘管獲得冠軍榮耀，但陳弘澤認為，這只是一個開始，明天睡醒後，還是要繼續為下一學年度努力，瞄準2連霸，並朝向成為甲組強權的目標邁進。

邱翊安拿下20分、10籃板、6助攻，表現全面，也獲頒MVP以及助攻王獎項，即使冠軍戰因5犯提前退場，他依舊在場邊賣力為隊友加油。

「MVP雖然很好，但是這3年來要的就是冠軍，有冠軍我就滿足了。」對於拿下助攻王，邱翊安自認，在球隊中很無私，不會想一個人擔綱戰局，「隊友進攻不了就換我，隊友投開就換我助攻。」

大倫女籃上季封后，儘管本季衛冕失利，但卻由男籃完成另類二連霸。邱翊安表示，上季看女籃奪冠，讓他們很不甘心，也成為今年奪冠的動力。他也透露，雙方感情好、彼此會互虧，「之前稱女籃是衛冕軍，而他們說我們是資格賽大魔王。」（編輯：管中維）1090412