感謝醫療人員抗疫 球星推養身餐盒送優惠

（中央社記者龍柏安台北13日電）一群由前後任SBL球員與友人合作的養身餐盒事業，去年底才成立，就因疫情嚴峻面臨市場考驗。不過為了感謝抗疫辛勞，目前祭出8折回饋第一線的醫護人員。

由呂奇旻、洪志善、林金榜與黃寶賜等4名前後任SBL超級籃球聯賽球員，與另外2名友人合資創立的「輕．食光」，是以健康、養身為賣點的餐盒。他們找來專業營養師規劃菜色，將每份餐盒熱量壓在700卡路里上下，比起一般外面市售便當，熱量少了近1/3。

掛名負責人的呂奇旻，是SBL桃園璞園建築的球員。他坦言，球員為了保持體態，除大量運動，吃東西也不能馬虎，既然自己都要吃，還能把這些好東西和大家分享，何樂不為。幾個志同道合的朋友們討論後，決定一起出資開店。

去年12月開店，1月就碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，呂奇旻坦言，剛開店曾接過1天700盒大單， 1、2月碰上過年，又遭疫情打擊，最慘時一天甚至賣不到20盒，單月也只剩500盒。

股東之一的林金榜（阿榜)，疫情期間聽說醫護人員防疫期間外出吃東西很不方便，醫院伙食選擇性又不多，阿榜立刻推薦他們的養身餐盒，還給了8折優惠。

阿榜說：「醫護人員在這段期間真的很辛苦，其實推薦他們餐盒不是為了賺錢，只是希望可以分擔一些他們的辛勞，也讓他們可以吃到好吃又健康的東西。」

沒想到一念之間的善意，竟成為撬開醫院大門的契機，目前已有不少醫院都是他們的客戶。

經營初期，公司為減低營運成本，這些SBL球員在練球閒暇之餘，還得客串外送員送餐。林金榜坦言：「我們是球員，練球、比賽才是本業，只有真的有空的時候才會幫忙送餐。」

養身餐盒在球員間口耳相傳，如今也有不少球員成為忠實顧客。呂奇旻就說，除幾個合夥人外，球隊裡也有不少球員是「包月制」訂戶，甚至就連平時休假也會訂餐。

呂奇旻強調，目前仍是營運初期，不過透過加盟外送平台及努力推廣，3月業績谷底反彈，比起前2個月成長35%，他們會維持好品質，也希望能讓更多人享用到健康又美味的餐盒。（編輯：屈享平）1090413