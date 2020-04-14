潘威倫收第6張複數年約 平均月薪50.5萬元

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫，獲得生涯第6張複數年約，獅隊開出2年平均月薪新台幣50.5萬元條件，附帶激勵獎金，期許潘威倫繼續推進「嘟嘟障礙」，並傳承經驗給年輕投手。

38歲老將「嘟嘟」潘威倫，是中職多項投手紀錄保持人，去年底2年複數年合約到期，從去年底持續與球團談約，趕在明天本季首場先發出賽前談定新合約，球團開出2年複數年合約，並且公布合約細節。

潘威倫2020年月薪48萬元、2021年月薪53萬元，2年複數年約月薪總值1212萬元，連續2年都設立激勵獎金，球團期許嘟嘟繼續挑戰自我，帶領獅隊拿下佳績。

獅隊領隊蘇泰安表示，這份合約花了不少時間，球團提出複數年合約就是對潘威倫各方面貢獻給予肯定，也期許他傳承經驗給新生代投手，讓其他年輕投手一起成長。

潘威倫2003年展開中職生涯，今年簽下生涯第6張複數年合約，歷年薪資收入（含簽約金）合計將超過台幣1億元，成為中職史上第一人。

潘威倫中職生涯累計143勝、為聯盟紀錄保持人，明天於桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，為本季初先發，力拚繼續推進「嘟嘟障礙」，挑戰生涯第144勝。（編輯：張芷瑄）1090414