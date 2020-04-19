桃猿悍將爆衝突 曾豪駒盼場上輸贏別傷害球員

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）樂天桃猿隊開季主場5連戰最終戰，今天與富邦悍將隊交手，4局兩隊爆發板凳清空衝突，桃猿隊總教練曾豪駒表示，敏感時機出現觸身球保送，不希望球員受到傷害，希望場上輸贏。

中職樂天桃猿隊15日起在主場桃園棒球場打5連戰，今天與富邦悍將隊交手，4局上半悍將隊打者林哲瑄靠著失誤上壘，下一棒林宥穎打擊時，桃猿隊野手郭嚴文往本壘走，提醒教練團林哲瑄使用的球棒可能有認證問題，曾豪駒向主審反應、比賽暫停。

經過主審確認後，林哲瑄使用球棒有聯盟認證、沒有問題，但4局下半輪到郭嚴文打擊時，悍將隊投手索沙對郭嚴文連投3顆壞球，當時悍將隊捕手林宥穎聽到桃猿隊休息區不斷發出的聲音，也不停回頭看，索沙第4球直接砸中郭嚴文，兩隊板凳清空，索沙與桃猿隊投手郭嚴文有肢體推擠。

賽後曾豪駒解釋，4局上半經過球員提醒提，對方球棒可能有認證問題，提出質疑是球隊的權益，經過上半局的抗議，下半局郭嚴文打擊時出現的狀況有點敏感，索沙投前2顆壞球時就有感覺，也有提醒他們不要這樣子，棒球比賽場上輸贏，不需要傷害對方球員。

衝突發生過後，曾豪駒也提到，有特別提醒球員情緒不要受到影響，投手、守備還是要維持專注度，不要因為這些插曲影響到比賽的節奏。（編輯：方沛清）1090419