更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
男子闖員林高中砍傷女學生 警方迅速逮人
首頁 / 運動

謝國城盃青少棒台中勝嘉市 21日與彰化交手

最新更新：2020/04/20 15:57

（中央社記者謝靜雯台北20日電）謝國城盃青少棒錦標賽預賽，台中市隊今天與嘉義市隊交手，台中市隊打線發揮，全場敲出14支安打，全科諺單場2安3打點，台中市隊以8比2拿勝，下一戰將與彰化縣隊交手。

109年謝國城全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，比賽昨天於嘉義稻江學院棒球場開打，採雙敗淘汰賽制，台中市隊今天與嘉義市隊交手。

台中市隊開賽就有攻勢，首局靠著劉軒誌適時安打先馳得點，嘉義市隊下半局追回1分、扳平比數，台中市隊2局再起攻勢，靠著3安2保送攻下2分、要回領先，4局再靠著接連安打、保送，單局再添3分、拉開領先差距。

台中市隊5局柯浩鈞三壘打、全科諺高飛犧牲打，送回團隊第7分，7局再靠著安打、短打推進、全科諺適時安打，再添1分保險分。

台中市隊前3棒打者都有安打表現，開路先鋒柯浩鈞單場4打數敲3安，2棒全科諺單場2安、貢獻3分打點，3棒劉軒誌單場2安2打點，3人串起球隊攻勢，幫助球隊搶下勝利。

彰化縣隊今天與苗栗縣隊交手，彰化縣隊投打發揮，全場敲出10支安打，投手群聯手壓制，僅讓苗栗縣隊敲出4安，彰化縣終場以14比1拿勝；彰化縣、台中市隊明天將於A組勝部賽程交手。（編輯：張雅淨）1090420

延伸閱讀
謝國城盃青少棒4強 新北桃園獲勝29日爭冠謝國城盃青少棒 台中市高雄市挺進4強

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報