謝國城盃青少棒台中勝嘉市 21日與彰化交手

（中央社記者謝靜雯台北20日電）謝國城盃青少棒錦標賽預賽，台中市隊今天與嘉義市隊交手，台中市隊打線發揮，全場敲出14支安打，全科諺單場2安3打點，台中市隊以8比2拿勝，下一戰將與彰化縣隊交手。

109年謝國城全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，比賽昨天於嘉義稻江學院棒球場開打，採雙敗淘汰賽制，台中市隊今天與嘉義市隊交手。

台中市隊開賽就有攻勢，首局靠著劉軒誌適時安打先馳得點，嘉義市隊下半局追回1分、扳平比數，台中市隊2局再起攻勢，靠著3安2保送攻下2分、要回領先，4局再靠著接連安打、保送，單局再添3分、拉開領先差距。

台中市隊5局柯浩鈞三壘打、全科諺高飛犧牲打，送回團隊第7分，7局再靠著安打、短打推進、全科諺適時安打，再添1分保險分。

台中市隊前3棒打者都有安打表現，開路先鋒柯浩鈞單場4打數敲3安，2棒全科諺單場2安、貢獻3分打點，3棒劉軒誌單場2安2打點，3人串起球隊攻勢，幫助球隊搶下勝利。

彰化縣隊今天與苗栗縣隊交手，彰化縣隊投打發揮，全場敲出10支安打，投手群聯手壓制，僅讓苗栗縣隊敲出4安，彰化縣終場以14比1拿勝；彰化縣、台中市隊明天將於A組勝部賽程交手。（編輯：張雅淨）1090420