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潘威倫2場先發6.2局挨6轟 坦言失投球比例高[影]

最新更新：2020/04/21 23:20
影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職統一獅隊投手潘威倫開季投球狀況不算理想，今天對富邦悍將隊先發僅投1.1局挨2轟，失掉8分責失分，開季兩戰共6.2局挨6轟。潘威倫坦言失投球比例高，只能不斷調整找問題。

中職統一獅隊老經驗投手「嘟嘟」潘威倫，本季開季狀況不佳，目前為止開季2場先發，總計投6.2局被敲6發全壘打，失掉14分皆為責失分、戰績1敗，出賽防禦率18.90。

潘威倫表示，明顯感覺到這兩場出賽，球路有點偏高、失投球的比例高，也提到現在打者的型態多強調確實擊球，投手必須想辦法把球路壓低，稍微偏高的球就很容易被打成長打。

潘威倫去年整季出賽先發23場，投120局被敲出14支全壘打，今年僅2場出賽就被敲出6轟，被問起是否覺得今年球特別容易被打成全壘打，潘威倫表示，聯盟用球不是球員可以掌握的，重點還是在投球的位置。

獅隊今天以2比13不敵富邦悍將隊，吞下本季第5敗，潘威倫承擔敗投，對於開季前兩場先發出賽沒能有好的表現，潘威倫在意投球的位置，希望持續調整，想辦法找出問題、做出改變。（編輯：管中維）1090421

中職統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫開季投球狀況不算理想，21日在新莊迎戰富邦悍將隊，先發僅投1.1局挨2轟，失掉8分責失分，承擔敗投。中央社記者謝靜雯攝　109年4月21日
中職統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫開季投球狀況不算理想，21日在新莊迎戰富邦悍將隊，先發僅投1.1局挨2轟，失掉8分責失分，承擔敗投。中央社記者謝靜雯攝　109年4月21日

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