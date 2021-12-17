王勝偉不輕易言退 對自己身體狀態有信心

中職中信兄弟隊王勝偉（中）曾獲9次金手套游擊手獎，不過近2年出賽機會不多；王勝偉與經紀公司之前向兄弟提出不要將他放入60人保護名單，盼有更多跟其他球隊接觸機會，兄弟球團也尊重球員想法。王勝偉17日表示，希望能延續職業生涯，沒有考慮過退役問題。中央社記者楊啟芳攝 110年12月17日

（中央社記者楊啟芳花蓮17日電）中職中信兄弟王勝偉主動提出不要被放入球隊60人保護名單，他今天表示，希望可以延續職業生涯，沒有考慮過退役的問題，因為對自己的身體狀態還很有信心、掌握得很好。

37歲的王勝偉曾經拿過9次金手套游擊手獎，不過近2年因為兄弟年輕新秀江坤宇崛起，出賽機會都不多，去年30場、今年僅5場，大部分時間都在二軍。王勝偉與他的經紀公司之前向兄弟提出不要將他放入60人保護名單，如此一來就有更多跟其他球隊接觸的機會，兄弟球團也尊重球員想法。

對此王勝偉今天出席關懷盃棒球賽接受媒體訪問時表示，「希望能夠持續職業生涯，後面的事情就給經紀公司處理。」至於是否有設定與其他球隊洽談的時間點，他則說：「沒有特別說一定要多久時間，我希望愈快愈好，準備就會愈安定，有經紀公司幫我處理這部分。」

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雖然這2年一軍機會不多，不過王勝偉指出，在二軍還是有持續打球，並不會感到特別煎熬。他也指出，從來沒有考慮過這幾年要退休的問題，「因為身體狀態都掌握得很好，沒有特別去想到這一塊，這就是我們的角色和工作，必須要時時刻刻保持這樣的狀態。」

對自己身體狀況有信心的王勝偉認為，不能在訓練時有對自己懷疑的想法，「必須有自信地朝你的方向做準備，畢竟每年都設定好所有目標了。」球季結束休息2、3週後，目前王勝偉已開始季後訓練，進行跑步、心肺功能訓練，下週就會進入重量訓練。（編輯：張芷瑄）1101217