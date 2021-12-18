旅美球員林鋅杰遭費城人隊釋出 等待機會

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）根據美國職棒官網公告，費城人隊旅美投手林鋅杰遭到釋出，他旅美4年來最高層級到高階1A，不過今年最後被下放到新人聯盟，目前他正在台灣自主訓練，下一步將持續等待機會。

22歲的林鋅杰身高有188公分，他在2018年以簽約金25萬美金（約新台幣701萬元）加入費城人隊，展開旅美生涯。

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林鋅杰於2019年曾升到最高層級高階1A出賽1場，不過去年受到疫情影響小聯盟取消球季，林鋅杰整年都沒有賽事可以打；直到今年從低階1A出發，不過季中又被降回新人聯盟。根據美職官網，林鋅杰在12月10日確定被費城人隊釋出。

本季林鋅杰在低階1A出賽8場包含4場先發、投20局，成績0勝3敗、防禦率7.20；在新人聯盟則是出賽2場、投4局，失掉6分含4分責失，拿下1勝0敗，防禦率9.00。對於未來動向，林鋅杰的經紀公司表示，目前他在母校穀保家商訓練，將持續等待機會。（編輯：李亨山）1101218