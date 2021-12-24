郭婞淳4獲最佳女運動員 富邦金控頒大紅包

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（中央社記者龍柏安台北24日電）2021體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯與「舉重女神」郭婞淳分獲最佳男、女運動員傑出獎，富邦金控將再頒7位數獎金給4度獲最佳女運動員傑出獎的郭婞淳。

富邦金融控股股份有限公司晚間發布新聞稿表示，郭婞淳、楊勇緯及獲最佳運動精神獎的旅美高球好手潘政琮都是集團旗下贊助的優秀運動員，除表達力挺與恭賀，也希望他們持續努力爭取台灣體壇佳績。

台灣運動員今年在東京奧林匹克運動會屢創佳績，共拿下2金、4銀、6銅隊史最佳成績，富邦金控累計已發出22.5萬美元（約新台幣622萬元）激勵獎金。

郭婞淳在東京奧運拿下女子59公斤級金牌，12月初又在烏茲別克舉行的世界舉重錦標賽再添2金、1銀，生涯在世錦賽獎牌累積達10金、5銀、2銅，總金牌數超越前奧運國手陳瑞蓮保持的9金紀錄。

富邦金控表示，為表彰郭婞淳在世錦賽優異表現，將再祭7位數激勵獎金，期許2022年杭州亞洲運動會持續為國爭光。

此外，潘政琮近兩年休季期間返台都辦公益球敘，今年募款總額突破新台幣1000萬元創新高，富邦集團董事長蔡明忠個人跟進捐100萬元給第一社會福利基金會，聯手潘政琮回饋社會。（編輯：李明宗）1101224