永田颯太郎包辦3打點 大專棒球聯賽台體搶勝

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續展開，台灣體大日籍生永田颯太郎（前中）1日有三壘安打演出，包辦3分打點，助隊擊敗台北市大拿勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月1日

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天台灣體大對上台北市大，台體日籍留學生永田颯太郎有三壘安打演出，包辦3分打點，終場台體以9比3奪下複賽首勝，目前戰績1勝2敗。

台北市大在1局上就展開攻勢，吳寬軒、王博玄、林俊恩接連敲安打，攻下2分，接著再出現1支安打、2次保送擠回1分，取得3比0領先；不過下個半局台體也有攻勢，一壘有人時永田颯太郎敲出三壘安打送回1分，葉子然再補上安打得1分，台體僅剩1分落後。

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台體獲勝關鍵是在3局下灌進6分，足足打了10個人次，出現6支安打、1次保送、1次失誤；7局下再添1分，終場就以9比3擊敗台北市大。台體的邱郡、林家鋐都有3安猛打賞演出，擔任第4棒的永田颯太郎連2場出賽都有三壘安打，此戰4打數敲出2支安打，包辦3分打點，遭到1次觸身球保送。

台體推出黃紹睿擔任先發投手，用103球主投8局，被敲7支安打，投3次四死球保送、7次三振，失掉3分演出優質先發，最終奪下勝投；接著戴宏鈞接替投1局，沒有被敲安打、送出2次三振，沒有失分。（編輯：屈享平）1110101