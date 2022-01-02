林振瑋大專聯賽火球連發 教練看好投至162公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學2日與國立體大交手，文化巨投林振瑋（圖）先發4局無失分、最快球速157公里，表現亮眼，總教練廖敏雄看好他投至162公里。中央社記者謝靜雯攝 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中2日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學今天與國立體大交手，文化巨投林振瑋先發4局無失分、最快球速157公里，總教練廖敏雄盼林振瑋要有掌握全場的氣勢，看好投至162公里。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，文化大學派出身高202公分的巨投林振瑋先發，林振瑋複賽首戰飆出生涯最速158公里，今天先發也是破150公里火球連發，總計投4局被敲1支安打，投出5次三振無失分，最快球速157公里，率隊拿下勝利。

文化總教練廖敏雄受訪表示，林振瑋今天先發感覺比上一場好很多、好球率高，光是有球速但四壞保送偏多的話，對教練團也會是壓力。

廖敏雄表示，林振瑋是後援轉先發，教練團現階段一步一步拉長他的投球局數，除了球速快，變化球也要有效引誘打者才有辦法凸顯球速優勢。

廖敏雄也提到，林振瑋之前比較欠缺自信心，希望慢慢投出自信，上場就要有撐起比賽的感覺，有穩定性才可以讓教練團安心。

林振瑋高中球速並不突出、不到140公里，但廖敏雄看中他的身高優勢，進到文化後配合重量訓練收到不錯的效果，被問起是否看好林振瑋短期內球速再提升，廖敏雄和教練團都對他很有信心，喊出「可以投至162公里」。

林振瑋表示，今天賽前有觀察國體大打者的攻擊習性，發現他們對外角掌握比較好，今天多攻擊內角，變化球運用的比例也增加，除了直球外有投滑球、伸卡、二縫線，對今天表現算是滿意。

隨著球速越飆越快，每次出賽本壘板後方球探不少，林振瑋表示，不會特別去看，專注在捕手要的位置。（編輯：唐聲揚）1110102