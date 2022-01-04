謝葆錡後援穩守 大專聯賽國體延長賽勝北市大

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續，國立體大與台北市大4日鏖戰至延長賽第10局，國體投手謝葆錡後援2.2局化解危機，助隊以5比4拿下複賽第2勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月4日

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（中央社記者謝靜雯台中4日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，國立體大與台北市大鏖戰至延長賽第10局，國體展現韌性，投手謝葆錡後援2.2局化解危機，捕手廖奕安單場2安2打點，終場以5比4拿下複賽第2勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，國立體大與台北市大今天交手，兩隊9局打完，4比4僵持不下。

突破僵局制延長賽第10局上，國體靠著犧牲觸擊推進，再靠著代打戴昊恩高飛犧牲打送回超前分，10局下國體後援投手謝葆錡穩守不失分，幫助球隊拿下關鍵勝利，賽後國體複賽戰績2勝2敗。

國體後援投手謝葆錡用56球投2.2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振，無失分，最快球速148公里，好投壓制、拿下勝投。

國體今天前半段棒次上壘率不高，8棒先發捕手廖奕安有好表現，2局高飛犧牲打送回球隊第1分，6局再敲出安打幫助球隊添分，今天總計敲出2支安打、貢獻2分打點。

國體總教練邱俊文直言謝葆錡今天表現很關鍵，不愧是球隊的王牌投手，也提到今天比賽對手北市大派出陣中最好的投手侯羿輔先發，有提醒球員想辦法消耗對方投球數、多用小球戰術，不要讓他投的太順、收到不錯成效。

邱俊文表示，今天比賽贏得驚險，兩隊都有機會，很開心球員們都沒有放棄、彼此提醒鼓勵，拿下今天比賽勝利、球隊士氣提升，對後面的比賽也會順利一點。

廖奕安今天先發蹲捕、打8棒，雖然才大一，但很有企圖。廖奕安表示，平常會多與陣中投手群溝通討論，「不會因為一年級就怯場，希望可以扛起主戰捕手。」

廖奕安今天單場2安2打點、手感佳，他表示算是正常發揮，有提早做準備，早一點跟球、把球看清楚。（編輯：屈享平）1110104