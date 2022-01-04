謝葆錡大專聯賽展王牌身手 增進能力再拚職棒

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（中央社記者謝靜雯台中4日電）國體球員謝葆錡從捕手轉投手第2年再成長，今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽，後援2.2局無失分拿下勝投；謝葆錡去年中職選秀落選不失落，增加曝光、增進能力，今年再挑戰選秀。

國立體大球員謝葆錡原本守備位置是捕手，在升大三時，因為捕手接球上有些問題，主動跟教練討論，高中時也曾練投，希望可以轉任投手，對未來會有比較好的發展。

謝葆錡去年轉任投手第1年，以投手的身分投入中職選秀，但是沒有獲得球隊青睞，他表示其實不會失落，本來就沒有預期可以被選上，去年投入選秀的目的是求曝光度，讓球探們知道自己已經轉投手了，也可以知道缺點在哪邊。

謝葆錡自評控球不穩定是最大的問題，還有決勝球忽好忽壞，都是需要再加強的地方；國體總教練邱俊文表示，謝葆錡去年剛轉投手，也明白還有很多地方需要修正，雖然沒能獲得職棒球隊青睞，但透過增加比賽經驗，更明白擔任投手需要注意的細節、面對局面時要怎麼處理。

又多了1年的磨練，謝葆錡更成長，目前最快球速148公里，他也提到過往當捕手的經驗，在投球上也會有幫助，今年畢業如果沒有意外，會再度挑戰中職選秀。

國體今天在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽與台北市大交手，謝葆錡後援2.2局無失分，多次化解危機，幫助球隊守住勝利，在延長賽第10局以5比4拿勝，謝葆錡也拿下勝投。

謝葆錡自評今天表現還好，控球還是有點小問題，沒能有效搶下好球數，多是在滿壘、有壓力的時候，才會比較大膽。

邱俊文表示，複賽已經吞下2敗、今天比賽沒有退路，賽前就有提醒謝葆錡要準備，他今天危機處理做得很好，展現很好的抗壓能力，「不愧是我們球隊的王牌投手」。（編輯：謝雅竹）1110104