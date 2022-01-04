不只一隊網羅 胡金龍返鄉重新開始：感謝統一給機會也謝謝富邦

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中職統一獅隊4日公布簽下野手胡金龍（前），主要看重他的攻擊能力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一獅隊今天公布簽下野手胡金龍，主要看重他的攻擊能力，胡金龍所屬經紀公司展逸表示，感謝獅隊給機會，也透露不僅一支球隊接觸，胡金龍思考後、決定回家鄉重新開始。

胡金龍2020年6月底在南英棒球隊校友會群組留言風波、被下放二軍，禁止出賽、停止隨隊練習，回歸沒有時程表，去年季後與球隊2年合約到期，也沒有被放在富邦悍將隊60人保留名單中。

獅隊今天公布網羅胡金龍，與胡金龍簽下1年合約，領隊蘇泰安受訪表示，球隊一直有在追蹤胡金龍的狀態，胡金龍是天生好手，雖然有一定年紀，但球隊仍然看重他的攻擊火力。

胡金龍所屬經紀公司展逸表示，胡金龍非常感謝統一球團給機會，讓他回到家鄉球隊效力。也感謝富邦悍將球團，尤其謝謝大董、二董、董事長蔡承儒、領隊林華韋、副領隊陳昭如一直以來的協助。

經紀公司也提到，胡金龍年底確定離隊後，對生涯規劃陷入長考，除了獅隊之外，也有其他球隊表達網羅意願，在與家人深入討論後，決定繼續球員生涯，並在家鄉（台南）球隊重新開始。（編輯：吳協昌）1110104