胡金龍留言風波遭富邦悍將冷凍一年多 新球季轉戰統一獅

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中職統一獅隊4日簽下原本效力富邦悍將隊的野手胡金龍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一獅隊今天公布簽下原本效力富邦悍將隊的野手胡金龍，獅隊肯定胡金龍穩定的攻擊能力、爭取加盟，今日與胡金龍完成簽約，合約1年，簽約薪資待球隊整體薪資談定後一併公布。

胡金龍2020年6月底在南英棒球隊校友會群組留言引發風波，遭下放二軍、禁止出賽、停止隨隊練習，回歸也沒有時程表。去年季後與球隊2年合約到期，也沒有被放在悍將隊60人保留名單中。

獅隊今天發布新聞稿，確定網羅野手胡金龍，胡金龍從2013年返台加入中職後，先後效力過義大犀牛、富邦悍將隊，目前為止，中職生涯一軍出賽741場，總計敲出1042支安打、80發全壘打，打擊率3成53。

胡金龍新球季轉效力獅隊，球隊定胡金龍穩定攻擊能力，胡金龍上一次在中職一軍出賽已經是2020年6月24日，新球季披上獅袍、繼續推進中職紀錄。

獅隊同時也提到，去年底陣中投手陳育軒向球隊表明「任意引退」之想法，球隊予以慰留溝通，但最後基於尊重選手個人意願，同意申請「任意引退」，球隊也祝福陳育軒未來轉換跑道後，一切能夠順遂平安。（編輯：屈享平）1110104