更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
中職
新聞專題
中職5/300

胡金龍列富邦悍將戰力外 留言風波遭冷凍一年多

2021/12/21 13:23（12/21 15:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊21日發布戰力外球員名單共12人，先前發生留言風波的野手胡金龍（圖）也在其中。（中央社檔案照片）
中華職棒富邦悍將隊21日發布戰力外球員名單共12人，先前發生留言風波的野手胡金龍（圖）也在其中。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒富邦悍將隊今天發布戰力外球員名單共12人，包括先前發生留言風波的野手胡金龍，而野手陳凱倫則是申請任意引退。

中職各隊昨天提交60人契約保留名單，富邦悍將隊今天公告，球團總計將57名球員放入保留名單，含投手23人、捕手5人、內野手17人和外野手12人，另外投手陳鴻文和野手林益全今年季後都行使自由球員（FA）權利。

胡金龍去年6月底在南英棒球隊校友會群組留言風波、被下放二軍，禁止出賽、停止隨隊練習，回歸沒有時程表，今年季後2年合約到期，也沒有被放在保留名單中。

沒有在保留名單的球員還有投手劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮，捕手方克偉，內野手林威廷與外野手張正偉。

悍將隊表示，今年球隊透過選秀及自主培訓選進不少名球員，今年季末陣中原有71名本土球員，在經過與教練團討論及整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球隊仍會和未列在保留名單內的球員聯繫重新洽談合約可能性。（編輯：張雅淨）1101221

延伸閱讀
留言風波降二軍 胡金龍遭禁賽與嚴重罰款悍將有意網羅詹智堯 桃猿成全個人規劃林益全：提FA是艱難選擇 拿總冠軍是不變目標陳鴻文行使自由球員權利：喜歡悍將環境但盼活絡市場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀