胡金龍列富邦悍將戰力外 留言風波遭冷凍一年多

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中華職棒富邦悍將隊21日發布戰力外球員名單共12人，先前發生留言風波的野手胡金龍（圖）也在其中。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒富邦悍將隊今天發布戰力外球員名單共12人，包括先前發生留言風波的野手胡金龍，而野手陳凱倫則是申請任意引退。

中職各隊昨天提交60人契約保留名單，富邦悍將隊今天公告，球團總計將57名球員放入保留名單，含投手23人、捕手5人、內野手17人和外野手12人，另外投手陳鴻文和野手林益全今年季後都行使自由球員（FA）權利。

胡金龍去年6月底在南英棒球隊校友會群組留言風波、被下放二軍，禁止出賽、停止隨隊練習，回歸沒有時程表，今年季後2年合約到期，也沒有被放在保留名單中。

沒有在保留名單的球員還有投手劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮，捕手方克偉，內野手林威廷與外野手張正偉。

悍將隊表示，今年球隊透過選秀及自主培訓選進不少名球員，今年季末陣中原有71名本土球員，在經過與教練團討論及整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球隊仍會和未列在保留名單內的球員聯繫重新洽談合約可能性。（編輯：張雅淨）1101221