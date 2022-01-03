富邦悍將補強戰力 網羅王勝偉陽耀勳洪聖欽

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中職富邦悍將隊領隊林華韋3日表示，已與原效力中信兄弟的王勝偉（左）、被樂天桃猿隊釋出的陽耀勳（中）及洪聖欽（右）達成合約共識，3人預計下週加入球隊訓練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將隊今天展開重訓營，領隊林華韋受訪透露，已經與王勝偉、陽耀勳、洪聖欽達成合約共識，3人預計下週加入球隊訓練，增添球隊戰力。

中華職棒富邦悍將隊重訓營今天在新莊棒球場舉行，領隊林華韋接受媒體訪問表示，已經與原本效力中信兄弟的內野手王勝偉，以及被樂天桃猿隊釋出的野手陽耀勳、投手洪聖欽達成合約共識。

王勝偉是經驗豐富的內野手，但近2年一軍出賽機會不多，去年整季一軍出賽僅5場，總計9打數沒有敲出安打，去年季後透過經紀公司向球團反映，希望球團不要將他放入60人保留名單內，讓他有更多機會和可能延續球員生涯，球團也成全球員意願。

林華韋表示，悍將已與3人談妥合約，希望借助他們過往的經驗，提升悍將內外野及牛棚投手群的戰力，3人預計在下週加入球隊重訓營訓練。

除了網羅王勝偉、陽耀勳、洪聖欽外，悍將也與60人保留名單外的野手林威廷、投手張耿豪接觸，希望2人能加入春訓，但林威廷已明確拒絕，張耿豪則還在考慮中，林華韋表示，「目前戰力外補強告一段落。」（編輯：張雅淨）1110103