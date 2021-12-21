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獅隊總教練林岳平心臟2度動刀 要再創人生故事

2021/12/21 11:54（12/21 13:38 更新）
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中職統一獅隊總教練林岳平16日再度接受心臟手術，21日已轉普通病房。（中央社檔案照片）
中職統一獅隊總教練林岳平16日再度接受心臟手術，21日已轉普通病房。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一獅隊總教練「餅總」林岳平再度於16日接受心臟手術，更換瓣膜，今天轉普通病房，林岳平表示，第一個瓣膜陪伴他經歷多彩的時光，希望二次手術後，再創人生故事。

林岳平球員期間，2007年因心臟主動脈閉鎖不全開刀治療，為了延續自己棒球生涯，選擇進行心臟開刀手術，也順利完成復健及訓練，重返棒球投手丘上，成為生命鬥士，創造屬於自己的各項榮耀成績，2017年林岳平選手生涯最終年，目前生涯129次救援成功尚是聯盟紀錄。

林岳平2018年正式轉任獅隊二軍教練，2019年林岳平轉任獅隊總教練職務，並在2020年帶領獅隊拿下隊史第10座總冠軍，今年也帶領球隊拿下下半季冠軍、拚進總冠軍賽，最後不敵中信兄弟隊，沒能完成連霸。

今年球季結束後，林岳平做了重要的決定，因當初手術置換瓣膜必須再次更換，因次在賽季結束後，決定再次動刀進行心臟手術，16日順利完成手術，今天已轉普通病房，接下來將進行復健，重返職場再次為獅隊全體職員、球員共同努力。

完成第2次心臟開刀手術後，林岳平表示，從2007年5月17日置換手術至今，接受第2次瓣膜置換手術，「從生涯菜鳥到球隊總教練這15年中，走過我球員生涯巔峰，成為冠軍教頭，有美好家庭、一對女子，非常感念第1個瓣膜給我豐富多彩的時光」，經歷第2次置換手術，得要更努力去面對自己、再創自己人生的故事。

林岳平感謝大家的關心，也提到現在已經出加護病房會認真復健回到職場，「勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。」也感謝高雄長庚心臟外科醫師張仁平及照顧他的護理師們，也感謝球團的支持與家人的愛護。

獅隊領隊蘇泰安表示，對於餅總的勇氣與決定，真的很佩服，餅總手術後，目前一切平安，預計27日可出院，希望餅總復健過程一切順利，公司也將予以各項支援；關於明年球隊開訓及春訓訓練計畫，相信在教練團分工下，一切都能順利，也希望餅總不用太擔心，以健康為首要，完成周全的復健過程才能痊癒。（編輯：張雅淨）1101221

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