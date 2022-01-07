多角化經營 紐約時報買下體育新聞網站「運動員」

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（中央社紐約6日綜合外電報導）紐約時報和美國運動新聞網站「運動員」今天宣布，紐約時報將買下「運動員」。這是紐約時報這份指標性的美國報紙多角化經營的最新一項舉措。

紐約時報（The New York Times）執行長勒菲安（Meredith Kopit Levien）在聲明中表示表示，收購「運動員」（The Athletic）讓他們能成為體育新聞的全球領導者，且能讓全世界的英語使用者可有另一個理由，透過「紐約時報公司」來接觸到日常新聞及生活所需。

紐約時報公司將支付5.5億美元（約新台幣153.45億元）買下「運動員」。「運動員」在全美媒體不景氣的情況下趁勢崛起，6年來已成為體育報導的領導品牌。

勒菲安表示，這次將「運動員」納入旗下，將讓訂閱紐約時報的訂戶，從現今的800萬成長，達到逾1000萬的目標。

根據勒菲安的聲明，「運動員」是馬瑟（Alex Mather）與漢斯曼（Adam Hansmann）在2016年1月所創立，截至2021年底，有約120萬訂戶。

「運動員」發展迅速，2019年發行英國版，並在去年和澳洲的電視集團Optus Sport合作。

根據全球新創社群媒體平台Crunchbase的資料，「運動員」從成立以來，共從投資者那裡募得1.395億美元（約新台幣38.92億元）。2020年1月，他們最後一次募資時，公司市值達5億美元（約新台幣139.5億元）至10億美元（約新台幣279億元）之間。

那份聲明指出，「運動員」將成為紐約時報旗下獨立的子公司，兩名創辦人將以共同總裁的身份留任，馬瑟也將擔任總經理，漢斯曼也將擔任營運長。

他們稱這筆交易是他們的目標中，一個「令人興奮的里程碑」，讓粉絲透過深入、身歷其境的新聞與故事，拉近與他們喜愛的球隊、球員、聯盟間的距離。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110107