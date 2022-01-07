中職洋將入境申請 聯盟將於10日第一波送件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒各隊洋將今年仍要經過專案申請才能來台灣，聯盟將在10日第一波送件到體育署及中央流行疫情指揮中心，要經過相關單位審核，不過之後若要補件聯盟也會隨時送件。

台灣目前進行邊境管制，中職今年新球季洋將要入境仍要經過專案申請，經過體育署及中央流行疫情指揮中心核可才能來台。各隊正式開訓都在2月初，不過大部分洋將要到2月才能抵台，經過14天隔離加7天自主健康管理，最快2月底才有辦法加入球隊訓練。

中職秘書長楊清瓏今天接受媒體訪問時表示，已經有告知各隊，洋將入境申請第一批資料收件將到明天為止，接著在10日送件去體育署、再到指揮中心審核，「怎麼核定要等他們指示、等待通知。」不過球隊若沒趕上10日這波送件，之後資料也是隨時補件都會送件。

目前各隊已確定的洋將，中信兄弟有德保拉、泰迪及象魔力，樂天桃猿隊有狂威、豪勁、霸林爵，索沙也將加入；富邦悍將有優瑪、艾思凱，以及接近完成簽約的巴蒂斯塔（Xavier Batista）；統一獅隊有布雷克、羅沙里歐（Wilin Rosario）；味全龍則有鋼龍、伍鐸、奈許（Telvin Nash）。（編輯：陳政偉）1110107