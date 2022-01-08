台銀單節狂轟41分 輕取璞園拉出4連勝

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（中央社記者龍柏安台北8日電）SBL台灣銀行今天攻勢遍地開花，全隊12人輪番上陣，全部都有得分進帳，加上第3節一波41比10的狂爆攻勢拉開差距，終場以104比63輕取桃園璞園建築，拿下4連勝。

第19季SBL超級籃球聯賽，本週移師桃園巨蛋舉行，下午首戰台灣啤酒先以83比79險勝高雄九太科技，晚間台銀挾著53%的高檔命中率，徹底轟垮璞園防線。

今天是台銀本季第2度和璞園交手，雙方上次碰頭，台銀以105比61痛宰對手，這回雙方再次交鋒，結局也如出一轍，台銀再次以超過40分的懸殊差距拿下勝利。

上半場打完，台銀就以48比29取得大幅領先，沒想到第3節台銀再下痛手，團隊命中率是不可思議的73.7%，單節狂轟41分，全隊三分球合計6投5中，徹底打爆對手。

值得一提的是，台銀第3節海灌41分，也追平SBL聯盟單節最高得分紀錄，不過原紀錄保持球隊則是今天的苦主璞園。

台銀今天共有7名球員得分達到雙位數，其中洋將艾爾文（Zak Irvin）與本土的張家禾與簡家暐各自拿下14分，陳侑昫則攻下11分、而璞園則以洋將阿肯（C.J Aiken）的16分、12籃板最佳，後衛林俊恩則有11分進帳。（編輯：屈享平）1110108