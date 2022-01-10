SBL推月人氣王限本土球員 邀球迷票選

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華民國籃球協會今天宣布，第19屆超級籃球聯賽（SBL）期間將針對本土選手推出「月人氣王票選」，獲選球員除了可獲得獎金3萬元，參與APP票選球迷還有機會獲得人氣王簽名球。

第19屆SBL去年12月25日開打，上週起移師桃園巨蛋體育館，目前台啤以6勝1敗暫居龍頭寶座，台灣銀行以5勝2敗緊追在後，高雄九太科技、裕隆納智捷分居第3、4名，而桃園璞園建築苦吞6連敗墊底，也是5隊中唯一勝場還未開張的球隊。

籃協今天發布新聞稿表示，本季賽事改回雙洋將制，提升賽事精彩度，但也有許多本土選手表現亮眼、挺身而出，因此籃協與賽事行銷單位合作，在本屆賽事期間舉辦「月人氣王票選」，以各隊優秀的本土選手為主，洋將則無法參與票選。

籃協指出，每個月將票選出當月人氣王，獲選球員可獲得行銷單位提供的獎金新台幣3萬元，參與票選的球迷也有機會獲得人氣王的簽名球及SBL相關紀念商品。

今年SBL與廠商合作開發「e集棒」APP，透過此APP可以掃描人臉入場辨識、集點抽獎，還有賽事預告以及票選機制。籃協指出，這次人氣王活動將透過「e集棒」APP進行票選，即日起開放投票，1月份人氣王將票選至1月20日晚間11時59分止，每個帳號每日都可以進行票選。（編輯：張雅淨）1110110