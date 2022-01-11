疫情衝擊 SBL未來兩週採閉門進行

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（中央社記者龍柏安台北11日電）COVID-19本土疫情捲土重來，SBL今天宣布，接下來兩週賽事都採閉門方式舉辦，除球員、隊職員與裁判等工作人員外，都不得入場，至於已購票球迷可向年代售票系統辦理全額退票。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重現本土疫情，超級籃球聯賽（SBL）今天透過官方新聞稿宣布，自1月13日起至1月23日期間的兩週賽事，都採閉門方式舉辦。

中華籃協秘書長李一中表示，為了防堵疫情，其實早從上週開始，包括SBL的球員與裁判，在比賽前都得進行快篩，並在賽前提供快篩陰性證明後才能出賽，且球員一旦被換下場休息，也需立即重新佩戴口罩。

籃協在新聞稿中提到，近日國內COVID-19疫情升溫，為防止群聚，減少不必要接觸，以及維護職隊員健康安全，並依據中央流行疫情指揮中心及桃園市政府最新防疫指引，才決定採閉門方式進行賽事。

至於台灣運彩xT1聯盟1月15日在中原大學由桃園雲豹迎戰高雄全家海神的賽事，以及1月16日桃園雲豹面對台中葳格太陽的比賽，雲豹總經理蘇翊傑表示，晚點跟聯盟開完會後才會比較明朗。

蘇翊傑表示，根據目前桃園的防疫指引，所有大型活動都將暫停，至農曆年後看疫情狀況再做調整，而雲豹受影響的比賽至少達5場，至於是要採閉門打、還是延賽，球團會再對外公布。

而P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿的主場賽事，直至農曆年後2月11日才會登場，暫時不受影響。PLG則表示，聯盟目前還是依照中央和地方政府的指示進行防疫相關作為，近期將開會討論，若有結果會對外說明。（編輯：張雅淨）1110111