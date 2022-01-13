SBL朱恩麟飆進壓哨三分 璞園險勝九太勝場開胡

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（中央社記者龍柏安台北13日電）璞園球員朱恩麟本季的第1顆三分球來得及時，今天他在第4節比賽終了前砍進壓哨致勝三分，幫助桃園璞園建築以66比65險勝高雄九太科技，除終止6連敗，也拿下本季SBL首勝。

第19季SBL超級籃球聯賽本週在桃園巨蛋登場，由於本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情拉警報，因此本週採閉門方式進行，不開放觀眾進場。

賽前正值6連敗的璞園，本季勝場還未開胡，今天靠著朱恩麟全場攻下14分，其中光在決勝期的第4節就包辦8分，還包括致勝壓哨三分，讓他成了贏球的頭號功臣。

談到致勝一擊，朱恩麟賽後表示，他知道自己是空檔，他沒想太多，「接到球的當下，就把腳步做好去投那顆球，然後就進了。」

包括今天在內，朱恩麟本季三分球累計僅出手6次，前5次全部落空，生涯第1顆三分球來得及時，他強調，平時訓練他都會投1、200顆三分球，「只是比賽比較少出手而已，盡量去做教練要求的事情。」

歷經開季6連敗後喜迎本季首勝，朱恩麟也說，這場勝利大家期待已久，「我們都是素人，也都練得非常辛苦，這場勝利會提振我們士氣，希望我們可以繼續延續下去。」

璞園今天克服第4節最多10分落後演出逆轉，除功不可沒的朱恩麟外，本土後衛姜廣謙攻下最高的21分，洋將阿肯（C. J. Aiken）也有13分、20籃板。

而九太則以洋將KR象王（King Revolution）21分、13籃板、2阻攻與2抄截最佳，杰倫（Jalen Robinson）也有20分、16籃板。

至於開季苦吞2連敗後逆勢拉出5連勝的台灣銀行，今天靠著洋將艾爾文（Zak Irvin）攻下最高的21分領軍，終場79比56輕取裕隆納智捷，也將連勝場次推進至6場。（編輯：謝雅竹）1110113