SBL蓮恩率台銀3連勝 獲選單週最佳球員

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超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行第2名洋將蓮恩（右）上週首度亮相，繳出場均20.3分、11籃板的「雙十」成績單，也率領球隊拉出3連勝，讓他獲選第3週最佳球員。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月12日

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（中央社記者龍柏安台北12日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行第2名洋將蓮恩上週首度亮相，繳出場均20.3分、11籃板的「雙十」成績單，也率領球隊拉出3連勝，讓他獲選第3週最佳球員。

台銀洋將蓮恩（Ishmael Lane）上週二（4日）才完成體測，6日首度亮相出戰台灣啤酒，他貢獻23分與18籃板，並率隊斬斷聯盟龍頭台啤的4連勝，逼得對手吞下本季首敗。

過去曾在日本與墨西哥等地聯賽效力的蓮恩，對於獲獎直言：「感覺很棒。」他也強調，很高興可以幫助球隊贏球。

蓮恩第一次來台灣打球，不過他因曾在日本討過生活，因此對於亞洲快節奏的球風並不陌生，在適應上也沒有太多問題，不過他特別感謝球團細心安排，讓他在隔離期間仍有訓練器材可以維持自主訓練，因此他出關後馬上就能進入比賽狀態。

台銀目前正值5連勝，且在蓮恩歸隊後，球隊最後一塊拼圖也到齊，總教練陳國維稱讚蓮恩是個很棒的球員，因為得在很短時間內去熟悉隊友以及球隊的攻守系統，並盡全力去幫助隊友及球隊。

陳國維提到，蓮恩的加入，也讓整體球隊團隊戰力更完整，但也提醒球員仍要做好訓練要求的所有細節，期望大家能保持鬥志打好每一場比賽。

本週SBL依舊在桃園巨蛋舉行，不過聯盟昨天已宣布未來兩週賽事將採閉門方式舉行，球迷可透過電視轉播來收看賽事。（編輯：張雅淨）1110112