SBL蓮恩初亮相繳23分18籃板 台銀斬斷台啤4連勝

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（中央社記者龍柏安台北6日電）SBL台灣銀行新洋將蓮恩今天首度亮相，繳出23分、18籃板的「雙十」成績單，幫助球隊以75比64擊敗台灣啤酒，不僅逼得對手吞下本季首敗，並斬斷對手開季4連勝。

第19季超級籃球聯賽（SBL）本週移師桃園巨蛋體育館舉行，今天首役先由台灣銀行迎戰台灣啤酒，稍晚則由裕隆納智捷出戰桃園璞園建築。

身高200公分的蓮恩（Ishmael Lane），上週才完成隔離出關，今天則是首度出賽，他也展現價值，不僅拿下全隊最多的籃板，也和台啤身高213公分的巨型洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）殺傷力相互抵銷。

值得一提的是，蓮恩今天的18個籃板裡面，就有10個進攻籃板，此外台銀另一名洋將艾爾文（Zak Irvin）今天則繳出16分、17籃板與10助攻的「大三元」成績單，兩人優異發揮也是得以打破台啤不敗金身的關鍵。

蓮恩賽後受訪時謙遜地表示，今天是一場很棒的團隊勝利，他仍在適應球隊的打法，希望透過不斷訓練和磨合，球隊能找出更多的勝利方程式。

對於面對多拉摩爾這樣高大的洋將，還能抓下10個進攻籃板，蓮恩則直言，這就是球團會找他來的原因，他並透露，他的任務還包括負責伺候對手高大的洋將，身為球員就是得盡力去達成教練希望他做到的事情。

台啤洋將多拉摩爾今天攻下24分、20籃板，不過另一名洋將蓋樂威（Ramon Galloway）手感盡失，低迷命中率也拖累球隊進攻。（編輯：張雅淨）1110106