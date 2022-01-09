首度舉辦球迷會 宋晟睿：沒想過有這麼多人支持

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒中信兄弟球員宋晟睿今天在西門河岸留言舉辦球迷見面會，開放100個名額，他表示，從來沒有想過自己會有這麼多球迷，媽媽和幼兒園老師到場支持也讓他相當感動。

19歲的宋晟睿是2020年季中選秀兄弟第2指名，去年球季就演出令人印象深刻的表現。其中在去年10月3日兄弟與味全龍的賽事中，宋晟睿在中外野全壘打牆前跳躍沒收吉力吉撈．鞏冠的全壘打球，下個半局自己又馬上敲出生涯首轟。

宋晟睿球迷會吸引滿額的100人進場，第一次球迷會圓滿落幕，宋晟睿接受媒體訪問時表示，「打球以來沒有想像過我會有這麼多球迷、這麼多人支持，可能也是因為我有一點表現被球迷看到，非常謝謝他們，我會繼續加油。」

球迷會中，回顧了去年球季宋晟睿的精彩表現，並回答現場球迷提出的問題，也與球迷一起跳應援舞。被球迷問到為何會選擇88號當作背號，他表示，國小時期有一次打原住民盃時穿了88號，之後就開始喜歡「8」有關的數字。

宋晟睿透露，剛進職棒時88號是學長李吳永勤在穿，因此詢問學長能不能跟自己換背號，最後李吳永勤也答應，宋晟睿說：「學長有先給我心理建設，說88號不好穿喔，但我想要穿出這個背號的價值。」

今天宋晟睿的媽媽和幼兒園老師也驚喜到場，是他最印象深刻的部分，「這一路走得很艱難、很辛苦，有一段時間想要放棄棒球，但媽媽很常在我低潮時給我鼓勵，讓我從低潮裡面爬出來。」宋晟睿的媽媽「爆料」他小時候都不寫功課，幼兒園老師則說他小時候非常調皮。

被問到平常喜歡做什麼休閒活動，宋晟睿指出，喜歡和女朋友一起做甜點、餅乾，甚至未來希望可以開甜點店。宋晟睿笑說，自己是很愛幻想的人，「幻想過戴竹蜻蜓、輕功水上漂，也幻想過當總統。」如果沒有打球，宋晟睿最想要當演員，「國小時拍過2個廣告，那種感覺滿好的。」（編輯：張雅淨）1110109

中華職棒中信兄弟隊球員宋晟睿球迷見面會9日下午在河岸留言西門紅樓店舉行，宋晟睿（右1）和宋媽媽（右2）感謝球迷支持。中央社記者鄭傑文攝 111年1月9日