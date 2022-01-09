T1胡瓏貿第3節飆分 高雄海神擊退台南獵鷹

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神前鋒胡瓏貿（持球者）9日單場攻下生涯新高29分，其中第3節獨攬14分，率隊以96比83擊退台南台鋼獵鷹。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神前鋒胡瓏貿今天單場攻下生涯新高29分，其中第3節獨攬14分，率隊以96比83力挫台南台鋼獵鷹，以8勝1敗穩居龍頭寶座。

T1聯盟今天兩地開打，首場由高雄海神在高雄巨蛋出戰台南獵鷹，另一場台中葳格太陽則在台體大體育館迎戰桃園雲豹。

獵鷹前一次與海神交手，以31分差吞下敗仗，今天第2度碰頭，面對海神攻勢多點開花，「新台灣人」阿提諾（William Artino）與洋將賈西亞（Chuck Garcia Jr.）聯手率隊緊咬比分，獵鷹上半場以40比43落後。

高雄海神前鋒胡瓏貿第3節轟下14分，抓下8籃板，帶領球隊單節拉出31比17攻勢，擺脫對手糾纏，第4節胡瓏貿手感同樣火熱，三分球連發，海神最多握有22分領先優勢，洋將喬登（Jordan Reid Chatman）、阿提諾試圖率領獵鷹反攻，仍未能逆轉，海神以96比83勝出。

海神以胡瓏貿表現最佳，攻下29分、17籃板，雙雙締造個人生涯新高，而洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）貢獻22分、12籃板。

不過，今天比賽也發生一段插曲，第3節比賽結束前倒數5.8秒，海神隊執行長李偉誠與賈西亞在場邊發生口角，後來更一度橫跨球場中央，最後被驅逐出場。

海神賽後轉發李偉誠聲明，除了公開致歉外，也將自行主動禁賽1個月、捐款新台幣10萬元給高雄基層籃球需要幫助的單位，並接受聯盟仲裁。

另一場比賽台中太陽在洋將桑尼（Sani Sakakini）、亞洲外援何喬登（Jordan Heading）聯手拿下45分的帶領下，以101比74大勝桃園雲豹。（編輯：張雅淨）1110109