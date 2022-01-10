葉政彥接掌體總射5箭 攜手中華奧會組最強台灣隊

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新任中華民國體育運動總會會長葉政彥10日訂定5大重點工作，期盼與中華奧會攜手，合組最強台灣隊，讓選手在國際舞台上發光發熱，提升在國際的能見度。中央社記者黃巧雯攝 111年1月10日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）新任中華民國體育運動總會會長葉政彥今天訂定5大重點工作，除了承辦全國運動會外，也希望與中華奧會攜手，合組最強台灣隊，並提升在國際的能見度。

中華民國體育運動總會去年底進行改選，由中華民國田徑協會理事長葉政彥獲全票通過，獲選體總會長，內政部次長陳宗彥今天親自頒發當選證書，讓葉政彥除了直呼榮幸外，也感受到責任重大，希望未來協助台灣體育運動往更高層級推動。

至於上任後重點工作，葉政彥接受媒體聯訪時列舉5大方向，首先希望與體育署合作，承辦全國運動會、全民運動會。

除了未來與縣市體育會及各單項協會一同舉辦教練、裁判講習，為國家培育更多優秀裁判、教練外，葉政彥希望，能與基層體育組織合作，發掘、栽培更多體育明日之星。

葉政彥同時期盼與中華奧會攜手，合組最強台灣隊，讓選手在國際舞台上發光發熱。

對外交流部分，葉政彥表示，希望未來能多參與國際與兩岸交流活動，提升在國際的能見度。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天也當場承諾，未來會與體總合作，在防疫工作部分，無論是國內賽事或國際賽都將提供運動選手及團隊協助。（編輯：戴光育）1110110