陳宗彥：運動賽事正常舉行 籲落實防疫措施

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（左）10日表示，為讓運動賽事可以維持正常比賽，希望觀眾、選手與球團等都要落實實聯制等相關防疫規範和措施。右為新任中華民國體育運動總會會長葉政彥。中央社記者黃巧雯攝 111年1月10日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情擴大，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，為讓運動賽事正常舉行，盼觀眾、選手和球團落實實聯制等相關防疫措施。

中華民國田徑協會理事長葉政彥接任中華民國體育運動總會會長，內政部次長陳宗彥今天赴體育聯合辦公大樓，親自頒發當選證書。

針對桃園機場疫情擴散至社區，現正進行的體育賽事是否受影響，陳宗彥接受媒體聯訪時表示，目前國內疫情在控制當中，指揮中心和地方政府也會合作，讓運動賽事可以維持正常比賽，希望觀眾、選手與球團等都要落實實聯制等相關防疫規範和措施。

杭州亞運將於9月登場，陳宗彥表示，去年因應東京奧運，指揮中心兩度派防疫醫師赴國訓中心，針對所有教練選手進行防疫衛教，同時協助第1、2劑疫苗接種。

陳宗彥指出，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已將第3劑COVID-19疫苗接種間隔縮短至12週，他也鼓勵爭取亞運積分的選手和教練，出國參賽前落實接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110110