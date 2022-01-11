張耿豪從釋出到簽回心情三溫暖 要放手一搏

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中職富邦悍將隊投手張耿豪去年季後沒被放在60人保留名單再被簽回，張耿豪心情像洗三溫暖，他感謝球團給機會，今年球季放手一搏、大膽嘗試，想要證明自己還能投。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日

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（中央社記者謝靜雯新北11日電）中職富邦悍將隊投手張耿豪連3年動刀，去年季後沒被放在60人保留名單再被簽回，張耿豪心情像洗三溫暖，他感謝球團給機會，今年球季放手一搏、大膽嘗試，想要證明自己還能投。

富邦悍將隊投手張耿豪近年動了2次清除骨刺手術，2020年接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，術後直到去年8月才開始有二軍實戰紀錄，去年季後沒被放入60人保留名單中，之後又被球團簽回。

張耿豪昨天向球隊報到、加入重訓營訓練，今天接受媒體訪問坦言，繞了一圈又回來、心情有點複雜，沒被放入60人保留名單，但不是沮喪的時候，也有想過有沒有轉教練的機會，但跟家人討論後，仍以球員為第一優先。

張耿豪透露，當時也有打電話問過味全龍、尋求測試的機會，後來又接到悍將球團的機會，悍將是熟悉的環境，還是以回到悍將為優先考量，感謝球團願意再給機會。

張耿豪表示，因為動手術，去年二軍出賽狀態其實沒有到最好，目前最快球速約139、140公里，但身體狀況是好的，控球一直都是比較不擔心的部分，只要多一點的時間，有信心找回之前好的狀態，希望可以找回球速。

春訓狀況，張耿豪表示，在復健期其實重量訓練就做得蠻扎實的，目前最重要的調整主要是要求爆發力、敏捷，要把手肘、肩膀的力量儲存起來。

繞了一圈又繼續延續球員生涯，張耿豪表示，不會去想是不是最後一次機會，這樣反而會綁手綁腳，希望可以放開一點、大膽做每件事，先求上一軍的機會。

被問起之後真的從球員身分退下後，是否有當教練的打算，張耿豪表示，如果有機會就嘗試看看，之前跟學弟分享經驗，看到學弟們聽完建議後，有辦法做出想要的成果時，其實很有成就感。（編輯：張芷瑄）1110111