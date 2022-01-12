賈西亞和海神執行長爆衝突 T1聯盟開罰做公益

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（中央社記者龍柏安台北12日電）職籃台灣運彩xT1聯盟9日台南台鋼獵鷹與高雄全家海神的比賽，第3節獵鷹洋將賈西亞與海神執行長李偉誠在場邊發生口角衝突，聯盟今天各開出新台幣2萬5000元罰單。

日前獵鷹與海神之戰，李偉誠在場邊與賈西亞（Chuck Garcia Jr.）爆發言語衝突，賈西亞甚至拍掉李偉誠的帽子，最後雙雙被驅逐出場。

而李偉誠離場時，竟從球場中橫越穿過，此舉也引發球迷和網友抨擊，不過李偉誠事發後在個人社群媒體公開道歉，也透過球團發表聲明，除表達歉意外，也自主禁賽1個月，並捐款10萬元予高雄基層籃球需要幫助的單位，表達接受聯盟仲裁。

T1聯盟今天也對外公告，針對9日衝突事件，聯盟昨晚召開重大事件決策委員會進行仲裁，也認定兩人行為已傷害聯盟形象，依照賽務規章各處以2萬5000元罰款。

聯盟強調，考量雙方當下都因比賽情緒牽動導致行為失當，加上雙方賽後都感歉意，且已深刻自省，罰款將作為公益基金，於球季結束後用於協助籃球基層發展。（編輯：張雅淨）1110112