張宥鈞參加重訓營很充實 錄製綜藝節目直呼緊張

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職富邦悍將18歲小將張宥鈞第一次參加球隊重訓營，他表示，球隊訓練課表非常充實；日前他也經歷職業生涯綜藝節目初體驗，他笑說比上場打球還要緊張，而且玩遊戲還失敗。

張宥鈞在去年才從平鎮高中畢業，季中選秀以第7指名加入悍將，因為長相帥氣有「平鎮校草」之稱。首次參加球隊重訓營，張宥鈞表示，球隊訓練非常充實，高中時期一個星期只做2次重訓，不過現在每天都會做，重訓完還會接技術訓練。

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談到自己還要改進的地方，身為外野手的張宥鈞表示，守備上的腳步還要再加強，教練也說他的身材太單薄，希望他練壯一點。張宥鈞指出，去年高中畢業後因傷有休息一段時間，那時體重掉了很多，力量也跟著下降，不過休賽季時有努力增重4、5公斤。

日前張宥鈞和隊友李子強一起去參加綜藝節目「綜藝大集合」，雖然張宥鈞在國小時也有跟龜山少棒一起參加過這個節目，不過長大後反而會緊張，「國小時不會緊張，因為就是玩，但長大後感覺比打球還要緊張。」而且張宥鈞在挑戰第一關遊戲時還失敗，讓他直呼：「我覺得滿糗的。」不過第2關他就順利通過。（編輯：陳政偉）1110114