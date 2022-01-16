PLG簡浩關鍵三分球 夢想家力退鋼鐵人續居龍頭

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P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家隊16日例行賽一路從領先到被追平，決勝節靠球員簡浩（中）2記三分球，終場就以89比82擊敗高雄鋼鐵人隊。（P. LEAGUE+ 提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家今天從領先到被追平，決勝節靠著簡浩2記三分球，以89比82擊敗高雄鋼鐵人，以6勝3敗續居龍頭寶座。

P. LEAGUE+ 今天兩地開打，首場由夢想家主場台中洲際迷你蛋迎戰鋼鐵人，晚間由台北富邦勇士在主場台北和平籃球館等待桃園領航猿登場挑戰。

夢想家洋將布依德（Julian Boyd）展現能裡能外身手，前2節獨攬19分，外線4投中3，並在上半場結束前率隊拉出6比0攻勢，率隊以54比38領先。

夢想家第3節單節出現8次失誤，鋼鐵人靠著呂政儒在外線開火追分，將比分追成5分差。

鋼鐵人決勝節展開反攻，王柏智三分命中，一度率隊扳平，夢想家簡浩關鍵時刻連續飆進三分球，要回領先，加上布依德比賽結束前倒數45.28秒再補進1記三分球，奠定勝基，夢想家最終以7分差取勝。

夢想家此役5人得分雙位數，布依德此役拿下27分、13籃板，吉爾貝克（Brandon Gilbeck）進帳12分，簡浩全場斬獲11分，有6分集中在第4節。

談到第4節一度被對手追上，簡浩賽後接受大會轉播單位訪問時坦言，可能因為領先太多，所以球隊防守有點鬆懈，「如果第4節更專注，相信可以打出更好看比賽」。

對於本季常在決勝節扮演關鍵角色，簡浩透露，教練告訴他，上半場出賽時間會較少，主要打下半場及第4節，期待透過他的經驗帶領球隊年輕球員在關鍵時刻出擊。

鋼鐵人洋將塔克（Anthony Tucker）休兵2場後，今天再度上陣，攻下22分，外加7籃板、4助攻、4抄截，但仍未能率隊拿下勝利，鋼鐵人苦吞2連敗，戰績2勝6敗，在6隊中暫居墊底。（編輯：戴光育）1110116