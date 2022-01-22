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哈登大三元 籃網擊敗馬刺收2連勝

2022/1/22 15:24
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（中央社聖安東尼奧21日綜合外電報導）在哈登今天有37分、10籃板、11助攻的「大三元」演出下，美國職籃NBA布魯克林籃網以117比102客場擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下2連勝。

今天這場比賽，籃網上半場打完落後1分，但在前3節結束時，反以5分領先。末節籃網持續保持領先，並在比賽最後8分鐘逐漸將比分拉開。籃網在終場前數分鐘，一度領先達17分。

籃網此役除哈登轟下37分，厄文（Kyrie Irving）也攻下24分，上季被馬刺釋出的阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今天身穿籃網戰袍重返馬刺主場，他從板凳出發獲得16分，替補的葛里芬（Blake Griffin）有10分進帳，夏普（Day'Ron Sharpe）雖只獲6分，但抓下10個籃板。

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馬刺的莫瑞（Dejounte Murray）今天為球隊貢獻25分、12籃板、10助攻，連兩戰有「大三元」的表現，這是他本季第9次大三元，與洛杉磯湖人的衛斯布魯克（Russell Westbrook）並列第2。本季至今拿下最多大三元的是丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），他已有10次「大三元」。

懷特（Derrick White）和強生（Keldon Johnson）分別獲得17分、14分，伯爾特（Jakob Poeltl）有15分、11籃板的「雙十」成績。馬刺今天的整體投籃命中率僅3成89，三分球29投8中，命中率更低到只有2成76。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110122

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