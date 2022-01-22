官大元自傳提「不陪我，我就長大了」 談兒子落淚

中職中信兄弟隊投手官大元自傳「逆轉的王牌：官大元」上市，22日舉行新書分享會，書中不僅寫大家熟識的職棒球員身分，也寫出他的成長過程。圖為官大元為書迷朋友簽書。中央社記者謝靜雯攝 111年1月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日電）「不陪我，我就長大了」這句話是官大元自傳篇章中的一部分，也讓他感觸最深，在今天新書分享會，官大元提了不止一次，講起孩子哽咽落淚，「孩子是力量也是責任、讓我知道沒有退路。」

官大元自傳「逆轉的王牌：官大元」上市，今天舉行新書分享會，書中18個篇章，不僅寫大家熟識的職棒球員身分，也寫成長過程，官大元是單親家庭、也是家中獨子，這樣的成長背景對他影響很大，他直言這個過程是孤獨的，如何自我對話、自我療傷都是課題。

官大元非科班球員出身，在中職投出一片天，不僅曾拿下中職年度新人王，去年季後也拿下「東山再起獎」，官大元表示，「這一路上我沒有想過要怎麼堅持，因為我從來沒有想過要放棄。」

被問起自傳中哪個篇章感觸最深，官大元直言：「是孩子」，官大元在書中寫到，自己經歷了坑坑疤疤的童年，但在兒子「元寶」誕生後，「解開我一直對『愛』的誤解，讓我從心領受那種妙不可喻的溫暖。」

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官大元也分享，每次看著兒子的照片，腦中就有一個聲音「不陪我，我就長大了」，這句話官大元在書中有寫到，今天受訪時他也多次提到，官大元表示，平時在家時都會送兒子上課，下車兒子會問「你今天會來載我嗎？你什麼時候會回來？」這幾句簡單的話，其實就是兒子對爸爸最大的依戀。

談到兒子官大元哽咽落淚，官大元表示，就跟身為職業球員一樣，兒子也是一份責任，讓他不斷努力往前，「知道需要一直保持競爭力，那份責任是一股力量，讓我知道我沒有退路。」（編輯：陳政偉）1110122