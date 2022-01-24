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塔特姆狂轟51分 塞爾蒂克擊敗巫師終止2連敗[影]

2022/1/24 11:32（1/24 12:02 更新）
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NBA波士頓塞爾蒂克球星塔特姆（前）23日轟下本季新高51分，率領全隊擊敗華盛頓巫師。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
NBA波士頓塞爾蒂克球星塔特姆（前）23日轟下本季新高51分，率領全隊擊敗華盛頓巫師。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）塔特姆今天三分球14投9中，轟下他本季新高51分，率美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克踢館成功，以116比87擊敗華盛頓巫師，終止最近的一波2連敗。

塔特姆（Jayson Tatum）在先前的3場比賽沒有投進任何三分球，一共20次出手全部落空，但他今天前4次三分球出手全部命中，包括中場前4.7秒砍進的三分球，上半場他7次在三分線外出手，一共命中6球。

此役是塔特姆生涯第5次得分達50分以上，他和後場的隊友布朗（Jaylen Brown）今天都有「雙十」的表現。

這場比賽塔特姆有51分、10籃板、7助攻的演出，布朗則有18分、10籃板的表現。

塞爾蒂克今天三分球39投19中，命中率是逼近5成的4成87，布朗個人也有9投4中的表現。史瑪特（Marcus Smart）、威廉斯（Grant Williams）分別拿下11分、10分，兩人都砍進兩記三分球。

威廉斯今天搶下7個籃板，讓塞爾蒂克在籃板數上，以57比44優於對手，羅伯特．威廉斯（Robert Williams III）和霍福德（Al Horford）各抓下8個籃板。

史瑪特還有6助攻、4抄截的表現，成為塞爾蒂克防守端上的一大亮點。

巫師今天三分求34投8中，命中率僅2成35，整場比賽出手93次命中33球，命中率也只有3成55。畢爾（Bradley Beal）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）3人在三分線外分別出手3次、4次、7次，但全數落空。

畢爾攻下巫師全隊最高19分，板凳出發的阿維迪亞（Deni Avdija）、布萊恩（Thomas Bryant）分別拿下13分、11分，庫茲馬（Kyle Kuzma）則有12分、7籃板進帳。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110124

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