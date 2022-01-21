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美國職籃NBA明星賽票選 詹姆斯680萬票暫時領先

2022/1/21 16:57（1/21 17:58 更新）
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽票選活動還剩兩天，截至目前為止，洛杉磯湖人的得分之鑰詹姆斯獲得的票數領先群雄。

路透社報導，詹姆斯（LeBron James）以680萬票獨占鰲頭，其次是本季刷新又締造聯盟紀錄、得票數略高於600萬的金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）。

17度入選明星賽的詹姆斯，在西區前場球員的票選中，遙遙領先暫居第二、目前獲得410萬票的丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。

東區前場球員的票選則是布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）以550萬票居首，其次是獲得510萬票的密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。

而在西區後場球員票選中，柯瑞可望第8度入選明星賽，目前領先居次的曼菲斯灰熊莫蘭特（Ja Morant）340萬票。

東區後場球員的票選方面，芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）以410萬票最高，其次是亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）獲得210萬票。

美國透納電視網（TNT）將在27日的節目NBA Tip-Off中，公布今年明星賽的東西區先發球員名單，以及東西區明星隊的隊長。

今年的明星賽預定2月20日在克里夫蘭展開捉對廝殺；詹姆斯曾效力克里夫蘭騎士隊，征戰11個球季。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1110121

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