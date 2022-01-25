范育銓開轟 國體抱回大專棒球聯賽第8冠

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，國立體大靠著范育銓開轟，宮象謙連2天後援化解危機，終場以6比2擊敗台東大學，睽違7屆、拿下隊史大專聯賽第8冠。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰在三重棒球場舉行，國立體大今天與首度闖進冠軍戰的台東大學交手，台東大學比賽前半段一度取得2比0領先。

國立體大4局有攻勢，大一野手范育銓敲出追平比數2分砲，也是大學生涯首轟，國體延續攻勢，靠著林子宸二壘打、暴投跑回超前分，再靠著保送、廖奕安補上安打，送回團隊第4分。

國體5局再起攻勢，靠著四壞保送、接連安打添分，6局再靠著失誤、接連安打，送回團隊第6分，順利抱回冠軍獎盃。

國體繼103學年度後，睽違7屆再度拿下大專聯賽冠軍，也是隊史第8冠。總教練邱俊文表示，前兩屆都打入冠軍戰，但沒能拿下冠軍，今年壓力有點大，很開心終於拿下冠軍。

國體此次複賽直到最後一場才確定晉級4強，邱俊文表示，過程中一直鼓勵球員，不要懷疑自己，把平時訓練運用在場上就可以，大家目標準確，氣氛上很好。

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國體先發投手李晨薰今天先發投2局，失掉2分提前退場、最快球速148公里，盧冠宇中繼投5局、凍結台東大學攻勢、無失分，宮象謙連兩天後援登板，今天投2局無失分，替球隊守住勝利。

邱俊文表示，李晨薰預賽狀況不好，可能有點打擊到自信心，也一直鼓勵他，希望幫助他找回自信心、不要懷疑自己，複賽讓他調整、沒有出賽，今天先發，還是感覺到他的表情、動作有點僵硬，如果之後目標是要旅外，這部分還需要再加強。（編輯：吳協昌）1110125