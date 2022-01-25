WSBL宋佩欣來台打球幫爸爸圓夢 不習慣蹲式廁所

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來自美國的華裔球員宋佩欣（右2）加入女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織，25日在出戰中華電信一役上陣，親友也特地到場幫她加油。中央社記者黃巧雯攝 111年1月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）來自美國的華裔球員宋佩欣為了幫爸爸圓夢，加入女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織，來台不到3個月，她透露，不太習慣蹲式廁所，使用時要面對哪個方向會有點困惑。

WSBL今天在台北體育館展開第2循環賽事，首場由台元出戰中華電信，已取得工作證的宋佩欣，現年23歲，身高176公分，來自全美大學體育聯盟第1級別（NCAA Division 1）加州大學戴維斯分校（UC Davis），也曾在英國聯賽打球，這次成為WSBL史上首名華裔球員。

面對外界關注，宋佩欣也背負壓力，昨天下午4時許就關掉手機，專心備戰首戰，今天首度披上台元戰袍亮相，奶奶和親友也特地到場幫她加油。

宋佩欣今天出戰中華電信一役，在第3節還剩3分9秒上陣，替補出賽4分13秒，沒有出手紀錄，僅抓下1籃板，台元最終以84比68勝出。

談到初次亮相，宋佩欣坦言很興奮，但相較於在英國打球，場上較多身體碰撞，台灣球風快、射手多，後續還須再調整節奏。

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宋佩欣賽後接受媒體聯訪時也分享這趟來台追夢的緣由，她說，過去爸爸剛到美國時，靠著籃球結交新朋友，因此在她小時候，爸爸就有個願望，希望她有一天能成為職業球員、在台灣打球，而她這次回台就是希望能幫爸爸圓夢。

宋佩欣去年11月中在奶奶陪同下來到台灣，除了還在適應台灣球風外，談到最不習慣的地方，她直指蹲式廁所，讓她常常很困惑要蹲向哪個方向。（編輯：張雅淨）1110125