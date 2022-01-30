唐西奇30分 獨行俠大勝溜馬[影]

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靠著唐西奇（左）30分、12助攻與6籃板的表現，NBA達拉斯獨行俠29日以132比105大勝印第安納溜馬。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

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（中央社達拉斯29日綜合外電報導）靠著唐西奇（Luka Doncic）30分、12助攻與6籃板的表現，以及替補上場的布拉克（Reggie Bullock）貢獻23分，美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天以132比105大勝印第安納溜馬。

獨行俠首節首波進攻就靠著波辛吉斯（Kristaps Porzingis）灌進兩分，為比賽定下基調。

儘管波辛吉斯僅攻得5分就因膝痛下場，獨行俠除了開場時短暫被追到2比2平手，此役從未落後，之後領先分數更持續擴大，首節一度領先13分之多。

溜馬第2節急起直追，一度把分差縮小到只落後3分，但獨行俠在上半場結束前又一輪猛攻，一波12比3攻勢把分差再度擴大到二位數。

獨行俠替補球員一共貢獻64分，其中以布拉克表現最佳，他三分球也有8投6中的高命中率，獨行俠全隊三分球則為34投16中。

其他替補球員方面，鮑爾（Dwight Powell）挹注10分，葛林（Josh Green）襄助12分。先發的克雷貝（Maxi Kleber）交出15分與14籃板的「雙十」表現，布朗森（Jalen Brunson）則有13分外加8助攻。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110130