唐西奇大三元終止公牛9連勝 獨行俠6連勝入袋

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（中央社達拉斯9日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天繳出22分、14籃板、14助攻的「大三元」成績單，率隊113比99贏球拿下6連勝，也終止芝加哥公牛的9連勝。

經過前3節你來我往的較量後，獨行俠在第4節打出19比9開局，讓他們將領先拉開到兩位數，並在剩餘的時間內始終保持領先，最多還曾領先公牛達18分。

獨行俠包含5名先發球員在內，有6人得分達兩位數，除攻下全場最高分的唐西奇外，克雷貝（Maxi Kleber）三分線外9次出手命中6球，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）三分球7投4中，兩人分別獲得18分、12分。

獨行俠此役三分球命中率4成44，優於公牛的3成33。

布朗森（Jalen Brunson）、鮑爾（Dwight Powell）分別為獨行俠拿下17分、10分；從板凳出發的葛林（Josh Green）10投8中攻下18分。

公牛這波9連勝期間，每場比賽都至少攻下102分。獨行俠今天防守奏效，讓公牛90投39中，自去年12月11日後，首度得分未達3位數。

這是獨行俠這波6連勝期間第5次，也是近7戰第6次讓對手的得分不到100分。

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拉文（Zach LaVine）和德羅森（DeMar DeRozan）都為公牛拿下20分，但獨行俠讓拉文21次出手只命中7球。佛契維奇（Nikola Vucevic）17投6中獲得13分；三分線外4投1中的替補球員懷特（Coby White）進帳13分。

波爾（Lonzo Ball）是公牛唯一投進超過兩記三分球的選手，但他此役只靠三分線外6投3中進帳9分，他還有6籃板、5助攻的成績。德羅森今天傳出公牛全隊最多的8次助攻。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110110