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布里吉斯攻下全隊最高23分 太陽輕取溜馬6連勝

2022/1/23 17:32
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天對決印第安納溜馬，太陽布里吉斯（Mikal Bridges）攻下全隊最高的23分，保羅（Chris Paul）也有18分、16助攻，幫助太陽擊敗溜馬，拿下6連勝。

太陽今天以113比103分擊敗溜馬。

畢永柏（Bismack Biyombo）為太陽拿下21分，在主場對戰溜馬前，太陽已經創下客場5連勝紀錄。太陽隊在過去10場比賽也贏了9場。

雖然太陽得分王布克（Devin Booker）這場比賽只拿下11分，不過，其他球員挺身而出擊敗溜馬。

溜馬的杜阿爾特（Chris Duarte）和史蒂芬生（Lance Stephenson）分別為球隊攻下17分，畢塔吉（Goga Bitadze）也有16分和11籃板表現，但人手不足的溜馬無法與兩天前爆冷擊敗金州勇士時的氣勢相比。

另外，在賈蘭德（Darius Garland）23分、11助攻助陣下，帶領主場的克里夫蘭騎士以94比87分擊敗奧克拉荷馬雷霆。

菜鳥莫布里（Evan Mobley）攻下15分和本賽季最高的17籃板，也讓騎士在過去的7場比賽中拿下6勝。

雷霆則在過去的14場比賽中輸掉12場。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110123

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