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悍將與威迪茲達成簽約共識 開季備妥6洋將

2022/2/8 14:57
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職富邦悍將隊繼羅力後，今天正式公布與洋投威迪茲達成簽約共識，本季開季備妥5投1野手共6名洋投，羅力和威迪茲預計3月抵台，其餘4名洋將本週起陸續抵台。

中華職棒富邦悍將隊昨天公布與洋投羅力達成合約共識，同時也證實取得中信兄弟離隊同意書，有接觸原本效力兄弟隊的洋投華德茲。

悍將今天公布與華德茲達成簽約共識，更改譯名為威迪茲，加上農曆年前已經簽下的4名洋將，包括投手范米特、艾思凱、優瑪，和洋砲霸帝士，新球季開季備妥6名洋投。

威迪茲2015至2018年間在美國職棒大聯盟出賽50場，2019年起轉往墨西哥與多明尼加聯盟發展，2021年10月首度加入中華職棒、加盟兄弟隊。

威迪茲去年球季一軍總計出賽4場（2場先發、2場後援），總計投18.1局失掉5分責失分，戰績1勝、沒有敗績，防禦率2.45，也有在去年總冠軍賽出賽先發8局無失分，是兄弟去年順利拿下總冠軍的功臣之一，悍將也感謝兄弟願意提供威迪茲離隊同意書。

悍將球團表示，范米特、艾思凱、優瑪與霸帝士已於農曆年前送件，透過專案申請，均已順利取得外籍人士來台許可，將陸續於近日抵台進行防疫隔離程序，預計在3月中可向球隊報到，並參與熱身賽進行最後調整，羅力與威迪茲則預計在3月抵台。（編輯：張芷瑄）1110208

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