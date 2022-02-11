唐西奇飆51分創生涯新高 獨行俠112比105勝快艇

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（中央社達拉斯10日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠得分之鑰唐西奇今天攻下個人生涯新高的51分，28分集中在第1節，並且全場投進7個三分球追平生涯紀錄，最後助球隊以112比105擊敗洛杉磯快艇。

路透社報導，這場比賽唐西奇（Luka Doncic）以三分長射中的為球隊首開紀錄，也為他自己的得分創生涯新高打開契機，累計他三分球前9投7中，全場14投7中，追平去年5月間也是對戰快艇所創下、單場投進最多三分球的個人生涯紀錄。

總計唐西奇共出手26次17中，抓了9個籃板並貢獻6次助攻。

獨行俠上半場打完以59比50領先，進入第3節最多曾領先達17分，不過隨後快艇急起直追，以一波16比7的攻勢結束第3節，並且在決勝第4節的前5分鐘拉近差距，加上獨行俠克雷貝（Maxi Kleber）故意犯規，快艇柯菲（Amir Coffey）把握兩罰機會，追成只落後3分。

此時獨行俠穩住陣腳，穩紮穩打把比數漸漸拉開，快艇反攻無力，最後以7分之差見負。

快艇共有5人得分達兩位數，其中以莫里斯（Marcus Morris Sr.）獨得21分全隊最高，稍稍稀釋了唐西奇的銳不可當。

鮑爾（Norman Powell）斬獲19分，這是他離開波特蘭拓荒者投效快艇的第3場比賽。傑克森（Reggie Jackson）有18分進帳，替補的曼恩（Terance Mann）貢獻13分，巴圖姆（Nicolas Batum）得10分。

獨行俠幾乎是靠著唐西奇獨撐大局，得分達兩位數包括他在內只有4人，分別是芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）12分，布拉克（Reggie Bullock）則是直到比賽還剩6分20秒投進關鍵3分球，個人得分才突破兩位數，終場繳出11分。

至於布朗森（Jalen Brunson）則是靠著比賽剩下不到1分鐘的關鍵兩罰，個人得分才突破兩位數達到11分，這兩罰中的助球隊穩住勝果到比賽結束。

兩支同屬西區的球隊，目前獨行俠戰績33勝23負在15隊中暫居第5，快艇27勝30負暫居第8。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1110211