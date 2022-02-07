唐西奇陷犯規麻煩仍繳大三元 獨行俠擊退老鷹[影]

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影片來源：Dallas Mavericks

（中央社達拉斯6日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇雖因身陷犯規麻煩只打了28分鐘，仍拿下生涯第45次「大三元」，率隊以103比94擊敗亞特蘭大老鷹。

這場比賽第3節打不到1分鐘，唐西奇（Luka Doncic）就吞下他在此役的第5次犯規。最終唐西奇拿下18分、10籃板、11助攻，收下個人本季第9次「大三元」，這也是他生涯第2次在對上老鷹時拿下「大三元」。

除了唐西奇有「大三元」表現，布拉克（Reggie Bullock）、布朗森（Jalen Brunson）都為獨行俠攻下22分，鮑爾（Dwight Powell）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分獲12分、11分。

影片來源：Dallas Mavericks

獨行俠這場比賽砍進16記三分球，比老鷹多了11個，且老鷹三分線外25次出手只命中5求，命中率僅2成，是兩隊分出勝負的一大關鍵。

唐西奇今天成功守住老鷹頭號得分點楊恩（Trae Young），讓他三分線外6次出手全部落空，整場比賽19投6中攻下17分，另送出11次助攻。

老鷹的柯林斯（John Collins）攻下全隊最高22分，並抓下他本季單場最多的18個籃板，韓特（De'Andre Hunter）貢獻14分，

獨行俠上半場最多曾領先9分，打完前兩節以54比50握有優勢，陣中主將唐西奇中場時以拿下14分，不過也吞下4次犯規。

獨行俠的克雷貝（Maxi Kleber）今天沒有上場，他因為左膝積水，已連兩戰缺陣。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110207